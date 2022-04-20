宜蘭縣今天（20日）新增89名確診者，其中二城、孝威、羅東國小各有2名學童確診，即起3所國小停課，二城國小染疫的學童，與新的魚販傳播鏈有關，該傳播鏈已有6人確診，先前的羅東晶園會館喜宴群聚新增5人，累計喜宴群聚已有147人確診。

宜蘭縣衛生局表示，魚販傳播鏈昨有3人確診，今天新增3名孩童，都是魚販的小孩或親戚，當中2人讀二城國小，二城因此停課，至於孝威、羅東國小的確診學童，感染源仍在釐清中。

縣府統計，宜蘭縣高中職以下，總計有34校受到疫情部分停班或全校停課，學校計有66人確診，其中學生62人，老師4人。

晶園會館喜宴案新增5人，4人為參加喜宴確診者的家人、1人為收容所職員的親屬，人數尚在增加中。衛生局呼籲，直至4月22日為止，羅東博愛醫院下午2點至6點加開篩檢服務，民眾如有身體不適或當天參加喜宴者，務必至社區篩檢站接受PCR採檢，才能阻止病毒擴散。

其它個案部分，某家庭聚餐案今天新增1名確診者，為同事的家人。另外，18名個案已知感染源，其餘個案的感染源正在調查中。