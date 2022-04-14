本土新增確診人數激增、再創歷史新高，中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增982例COVID-19確定病例，分別為874例本土個案及108例境外移入，新增1例中症個案。另指揮中心公布確診病例輕重症分流原則，以確保確診者健康權益。

今日新增874例本土病例，發病日介於4月2日至14日，其中包含467例為無症狀感染。個案分佈為新北市360例，台北市164例，桃園市87例，基隆市60例，花蓮縣46例，高雄市42例，台中市25例，新竹縣23例，台南市19例，宜蘭縣15例，新竹市11例，屏東縣5例，台東縣4例，南投縣、彰化縣及苗栗縣各3例，嘉義市2例，雲林縣及嘉義縣各1例。

今日新增1例中症個案，是60多歲本國籍男性，沒打過疫苗，曾出現低血氧狀況，已接受瑞德西韋治療，目前住院隔離中。

另外，今年4月13日公布之案29450本土病例，經疫調後，個案於今年4月2日自越南入境，改判為境外移入病例。

此外，為擴大醫療應變量能，強化輕重症分流，以確保醫療量能及確定病例即時獲得醫療照護，指揮中心宣布，即日起調整COVID-19確定病例輕重症分流收治條件。

醫院收治中重症患者，依WHO公布相關臨床表現分類屬中度以上者、70歲以上高齡、血液透析、懷孕36週以上確診者。

指揮中心表示，若住院病患已無住院需求者，無須待解除隔離，即可依分流收治原則下轉至加強版集中檢疫所/防疫旅館，於啟動居家照護縣市得返家採居家照護。

加強版集中檢疫所及防疫旅館，主要收治無症狀、輕症，含機場落地採檢PCR陽性，且年齡未滿70歲、生活可自理或有陪同照顧者如孩童，或懷孕未滿36週之確診者。

居家照護則為未滿65歲，無血液透析、懷孕且符合居家照護條件者，得採居家照護管理；不符居家照護條件者，依分流收治原則送加強版集中檢疫所/防疫旅館或醫院。

專責病房、加強版集中檢疫所、防疫旅館如場地允許，以2人一室收治，不限家人、同住或同行者；加強版集中檢疫所/防疫旅館如房型允許如家庭房，可同室收治2人以上，且以家人、同住或同行者為限。