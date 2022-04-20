新北市今新增822例確診，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，列管居家隔離1萬6671人、輕症居家照護1885人，確診數一天快速增加249人，呈指數型上升，預估明天可能會破千例，新北會全力把防疫做好，也請大家積極配合防疫相關作為，全民一起努力守住身體健康，跟病毒共存。

侯友宜並呼籲，今天已有第一批的居家照護者解隔了，沒打疫苗朋友趕快去打，把防疫放在優先，希望民眾再防疫觀念要更強，大家一起努力，市府也會以防疫為優先做宣導。