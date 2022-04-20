新北市新增822例 侯友宜：明天可能破千 15:092022/04/20 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜說明今疫情狀況。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今新增822例確診，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，列管居家隔離1萬6671人、輕症居家照護1885人，確診數一天快速增加249人，呈指數型上升，預估明天可能會破千例，新北會全力把防疫做好，也請大家積極配合防疫相關作為，全民一起努力守住身體健康，跟病毒共存。 侯友宜並呼籲，今天已有第一批的居家照護者解隔了，沒打疫苗朋友趕快去打，把防疫放在優先，希望民眾再防疫觀念要更強，大家一起努力，市府也會以防疫為優先做宣導。 健身房3劑限令 體育署：研擬配套 捷格虛擬病房2.0 打造居家照顧新模式 #防疫 #新北市 #82 #侯友宜 #千例 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市全面啟動居家照護 蔡炳坤：12區區長就是指揮官 12:362022/04/20 生活 品觀點｜常備6藥品加體溫血氧計 居家照護超前部署 11:412022/04/20 健康 華視台海戰爭快訊 新北市消防局：民安演習腳本 14:162022/04/20 政治 防挖太深引路塌 新北放寬開挖率 04:102022/04/20 地方新聞 防疫新模式 蔣萬安：增加快篩頻率取代嚴格隔離 10:502022/04/20 政治 新就醫指引公布 侯友宜：尊重並會反映遇到的困難 10:442022/04/20 生活 居家照護上路 1800藥局送藥到家 04:102022/04/20 生活新聞 居家照護將破2000案 侯友宜：沒有提前做絕對撐不住 09:332022/04/20 生活 本土＋1626例！陳時中「各縣市一周內啟動居家照護」 網友反應一面倒 07:482022/04/20 政治 疫情爆發傳陳時中籌組競選團隊 蔡壁如轟：防疫逃兵 13:112022/04/20 政治 防疫標準中央地方不一 立委批：停課標準一國好幾制 10:462022/04/20 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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