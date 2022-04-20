最壞打算做最好準備；新冠肺炎疫情緊張，單日確診續創新高，中央流行疫情指揮中心宣布，全台一周內啟動新冠肺炎確診個案居家照顧管理措施，市長盧秀燕20日在防疫記者會表示，台灣正面臨案件數「指數型倍數成長」考驗，市府慎重因應，未來讓居家照護步上軌道勢在必行，請市民要有進入居家照護模式的心理準備。

市府今天下午進行會議，討論詳細分工、工作內容SOP，請市民朋友都要有進入居家照護模式的心理準備。

台中市府目前規畫居家照護分2大系統，醫療諮詢方面，市府與台中15家照護醫院按責任區域負責醫療照顧；居家照顧方面，成立「區級關懷中心」管理。

盧秀燕以台灣確診數的發展趨勢而言，正面臨案件數「指數型倍數成長」的考驗，全國從100例到1000例大約有14天的時間，從1000例到2000例只花了6天，未來2000例以後的發展如果沒有收斂，到3000例的時間可能更短，台灣必須參照各國例子做最壞打算、慎重因應，讓全面居家照護步上軌道已勢在必行。

盧秀燕表示，市府整理近一周各國Omicron感染比例數據，日本大約4.3％、南韓約29.6％、香港約15.7％、紐西蘭約15％、新加坡約20％、美國約24％，台灣目前感染的比率約0.058％，距離各國感染的比率還有一段距離。

若依照指揮官陳時中以15％的感染預警率來假設，台灣感染將會有大約345萬人染疫，這是一個非常大的數字。

衛生局長曾梓展指出，新冠肺炎居家安心照護計畫，台中市針對日益速增的確診個案，以無症狀及輕症個案居多，台中因應調整醫療照護模式，為避免排擠醫療資源，維持醫療量能運作，依據指揮中心訂定的「COVID-19確診個案居家照護管理指引」推動「居家安心照護計畫」。

該計畫將以個案在宅醫療照護及生活關懷二大面向進行規畫，整合市府團隊成立29區「區級關懷服務中心」，橫向整合民政局、社會局、消防局、環保局、警察局、交通局、農業局、教育局、經發局、觀旅局及各區區公所外，結合台中市15家照護醫院，相關執行流程將由市府各單位及衛生局各單位據以執行，為市民於家中休養期間給予生活及醫療上的照護。

民政局長吳世瑋指出，市府規畫居家照護分2大系統，醫療諮詢方面，市府已與台中市15家照護醫院按責任區域負責醫療照顧；居家照顧方面，如生活關懷、心理壓力疏導等，由全市29區公所成立「區級關懷中心」管理，由區長擔任指揮官，並設置2位副指揮官，1名由區公所副區長或主祕擔任。

此外，另1名由市府29局處按主責轄區指派簡任級主管1名擔任，並指派「常駐」公務人員至少1人進駐，由指揮官視疫情狀況增加人力，執行居家照護確診個案居家環境檢核，以及每日電話關懷居家照護確診個案生活相關問題。