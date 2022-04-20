居家隔離人數隨著疫情急速暴增，台北市12個區級關懷中心20日起正式上線，信義區關懷中心工作人員正在準備防疫關懷包給居隔民眾。（范揚光攝）

居家隔離人數隨著疫情急速暴增，台北市12個區級關懷中心20日起正式上線，信義區關懷中心工作人員正在聯絡居隔民眾。（范揚光攝）

台北市今全區啟動居家照護，12區關懷中心上線，由北市府跨局處人員進駐支援。台北市副市長蔡炳坤今前往信義區關懷中心視察，蔡炳坤說，12個行政區有12個指揮官，區長就是指揮官，確診者輕症或無症狀，從今天開始以居家照護為主，有狀況再後送。

蔡炳坤表示，因為現在確診量大，確診者輕症或無症狀，從今天開始以居家照護為主，除非有一些狀況才會做後送，已經透過簡訊讓里長都充分了解，信義區已經啟動兩天，大同區、中正區開始，讓里長知道區級關懷中心在做什麼，健康服務中心會匡列居格者，也會派案到這邊來。

信義區區長游竹萍表示，居家照護主要以65歲以下，沒有慢性病危險等為主，衛生局檢傷分類，專業判斷之後才把名單給關懷中心。

蔡炳坤指出，昨天信義區有10位，加上前天3位，昨天共進行13位的關懷；中正區有4位、大同區3位，昨天合計20位，三個區都跑過一遍，現在每天晚上九天會召開檢討會議，尤其今天全部上線之後，晚上就會召開檢討會議，各區提出問題，互相學習馬上解決。

台北市認為重症每日50人會受不了，對於台北市疫情走向，蔡炳坤說，所有的可能性都要預先規畫，雖然市長柯文哲跟副市長黃珊珊在隔離，事實上我們所有討論透過視訊會議都非常清楚，市長充分掌握疫情發展，包括醫院的量能、加強版防疫旅館、居家照護等都做非常充分的準備。

蔡炳坤指出，過去的那場仗，大部分都是衛生局疾管科處理，現在等於把衛生局疾管科的壓力、工作分散到12個行政區，等於12個行政區有12個指揮官，區長就是指揮官，區長跟健康服務中心，整體來做指揮、運作；也希望所有里長都能夠來支持、關心，讓里民能夠安心。

蔡炳坤提到，確診者在家中不舒服，很緊急就打119，如果一般醫療需求可以打到聯醫，進行通訊診療；用藥服務分兩種，一種是慢性病，有慢性病處方籤可由親友代領，如果無法帶領，北市藥師公會將協助，會通知鄰近的藥局協助送藥，若是通訊醫療有需要用藥，原則上由藥師公會處理。

對於代收垃圾10天2次，信義區區長游竹萍說，依照量能的狀況，隨時滾動式地跟廠商來做調整；也有碰到沒有親人的情形，需要送餐協助，這也是關懷中心成立的原因，社會局將協助處理。至於叫外送可以出去拿？蔡炳坤說「當然不行」，要拜託他們收下來交給需要的人，大樓管理的部分請他們幫忙，里長角色也非常重要。

對於三天來執行居家照護的情形，游竹萍透露，有很多民眾擔心拿不到快篩，或者他想要買快篩之類的，這個不在關懷中心的服務範圍之內，但是會告訴民眾，如果是有症狀的，醫生判斷才去處理，而不需特別去買快篩來備用；不管是快篩劑還是關懷包，量能都沒有問題。

游表示，以信義區來講總共進駐30位，由市府跨局處支援。蔡指出，現階段是全府因應，大家目前最重要的工作就是把疫情部分做好，當然平常的業務還是要進行，因此也開始在準備招募可來協助的人力。