全台疫情持續急速增溫，新北市長侯友宜今表示，新北目前還沒達到高峰，但很快就會達到高峰，「時間沒有站在我們這邊」，就是他為什麼要提早做居家照護，新北目前居家照護收治案例今天已有1885例，明天就會突破2000人，如果10天前沒開始做，今天撐得住嗎？

侯友宜說，每天確診數據大幅上升，居家隔離也達到1萬6700多例，中重症也會增加，新北醫療量能開得最快，但還是有極限，新北一定會承擔起防疫責任，但新北跟其他縣市不同，戶籍人口400萬，流動人口也有50萬人，疫情數量一定會最多最快，有些問題一定會跟積極中央反映溝通協調，希望中央了解第一線執行夥伴有哪些問題，大家共同解決。

侯友宜說，新北人口大量集中都會區，光是板橋居家隔離就有2800人，他半夜去看他們，他們接打電話接打到累， 同仁需要大量鼓勵，看問題時不能只看上面政策，更要看執行面能否執行 ，他要求局處首長對第一線作戰夥伴要給最好資源。

侯說，制度問題，他會去跟中央溝通協調，不改變地方執行無法符合期待，這才是浪頭，韓國一天確診64萬，海嘯還沒來，同仁要更有勇氣去承擔。