39歲女星玉兔（鄭如吟）2022年與導演老公Howard結婚，育有3歲兒子「姆姆」，今年5月她宣布懷孕二寶女兒。玉兔今（10日）在IG分享孕媽咪日常，曬出沾滿血的衛生紙照，透露自己被氣到「血崩式的狂流」，並直言老公Howard當場被嚇傻。

玉兔10日在IG發文表示，自從懷孕後大家都提醒孕媽咪要保持心情愉快，她也告訴自己遇到事情要冷靜，但理智再高，也抵不過生理反應。她自嘲「表面風平浪靜，內心已波濤洶湧」，提到昨晚動怒後，雖然催眠自己冷靜，卻突然覺得鼻子濕濕的，以為只是鼻水，一擦衛生紙才發現血流不止。玉兔形容，「血崩式的狂流，我的口鼻全都是血，驗證大家常說的：『真的是被氣到吐血』」。

照片中，玉兔手持擦鼻血的自拍照與沾滿血跡的衛生紙，她標註：「人在做天在看」、「可以不要欺負孕婦嗎」、「被氣到吐血」，同時透露Howard當下緊張的反應，「Howard嚇歪，很怕一屍兩命」。

貼文曝光後，親友和粉絲紛紛留言關心玉兔：「冷靜（摸頭）」、「我懷孕的時候也超常流鼻血」、「還在過萬聖節，好好休息，不要吃太補」、「妳幹嘛啦！好可怕」、「拍拍，媽媽辛苦了」、「還好嗎？怎麼了！！」、「有沒有去看醫生？」、「姐姐保護好自己」。