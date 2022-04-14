羅東永慶不動產中山立慶加盟店傳新增1名確診者，因羅東晶園會館喜宴的新娘為該加盟店的員工，當天參加宴會同事約20位，昨日老闆看到足跡，請全部員工作快篩皆為陰性，也都前往醫院做PCR採檢，等報告中。

昨日該加盟店已停班，員工都居家隔離中，衛生局疫調中，相關細節待宜蘭縣政府衛生局防疫記者會說明。