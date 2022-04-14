羅東永慶不動產＋1 全員參加晶園喜宴快篩出爐 09:492022/04/14 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 該加盟店已停班，員工都居家隔離中，衛生局疫調中，相關細節待宜蘭縣政府衛生局防疫記者會說明。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 羅東永慶不動產中山立慶加盟店傳新增1名確診者，因羅東晶園會館喜宴的新娘為該加盟店的員工，當天參加宴會同事約20位，昨日老闆看到足跡，請全部員工作快篩皆為陰性，也都前往醫院做PCR採檢，等報告中。 昨日該加盟店已停班，員工都居家隔離中，衛生局疫調中，相關細節待宜蘭縣政府衛生局防疫記者會說明。 時論廣場》蔡政府低調 怕壞帛琉大計（陳一新） 時論廣場》帛琉海洋大會 蔡政府一石二鳥（徐勉生） #羅東 #宜蘭 #永慶不動產 #參加 #晶園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》宜鼎Q1營收第3大 後疫時代有備而來 15:292022/04/12 財經 宜蘭首位員警確診 9日去過晶園喜宴 傳播鏈擴大中 20:062022/04/13 生活 2022誰來做老大》宜蘭縣長 不缺席 民眾黨尋覓宜蘭縣長人選 04:102022/04/14 政治要聞 宜市長人選 綠營推賴瑞鼎 藍營先協調 04:102022/04/13 地方新聞 櫃買第二季戰略新板 自然人合格投資人登錄抽好禮活動開跑 16:122022/04/12 財經 首例議員確診！宜蘭議員未打疫苗 喝喜酒染疫 11:492022/04/13 生活 宜蘭》愛在四月天 百位藝人416公益演唱會上秀 20:212022/04/11 生活 宜蘭公布13處足跡 羅東夜市又中鏢 民宿、麥當勞也有 17:042022/04/12 生活 宜蘭＋12 杏輝宜蘭馬拉松活動延至10月29日 16:212022/04/11 生活 年底選舉熱！民眾黨喊話宜蘭縣不缺席 14:302022/04/13 政治 晶園會館再＋1 羅東幼兒園女童參加喜宴確診 09:192022/04/14 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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