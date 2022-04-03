本土疫情狂燒，單日確診數屢創新高，台大公衛學者陳秀熙表示，國內第三劑疫苗停留在5成太久，這波本土疫情是反映之前2劑AZ疫苗失效的感染情況，再來就是打完兩劑莫德納者的保護力也將失效，預估本土確診數會飆升到每日500人，4月中旬為感染高峰，呼籲指揮中心應強制八大工作場所、婚宴、卡拉OK等工作場所者強制接種三劑疫苗，才能避免社區群聚持續爆發。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，本土疫情快速升溫與疫苗失效時間點相符，這波本土正好是已經接種兩劑AZ疫苗失效後，且又難以維持口罩、社交距離等NPI措施的工作場所如八大、婚宴等場所，接著開打的莫德納也已滿5個月，他預估，四月中就會到達本土疫情高峰，每日將有500人以上確診，但接著就會下降。

陳秀熙憂心，較晚開打的輝瑞尤其是青少年兩劑BNT也將保護力期滿，若遲不加速第三劑接種，恐衝擊醫療量能。他更建議，應強制難以維持社交距離、戴口罩的工作場所如八大行業、卡拉OK、婚宴場所等強制接種疫苗，才能減少社區群聚風險。

不過陳秀熙也表示，即使每天確診數多，但台灣不是香港、也不是南韓，民眾還是維持很高的NPI防疫措施，否則以Omicron的傳播速度，絕對不止是這個數字而已。