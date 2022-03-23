長聖（6712）23日宣布，與中附醫合作申請以樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞（DC-CIK）治療第一期至第三期肺癌之經標準治療無效獲衛福部核准，長聖的DC-CIK為國內第一家可執行第一期至三期實體癌公司。

細胞治療捷報頻傳的長聖，3月10日才獲衛福部核准首家及唯一通過Gamma Delta-T（GDT）細胞治療第四期八大實體癌，GDT為不需要取腫瘤組織，只須採取病患自身周邊血液進行細胞體外培養後，再由靜脈輸注回輸到病患身上。

法人認為，隨著GDT和DC-CIK兩項業務核准，將帶動長聖業績成長。

長聖為細胞製備場所，已在台灣北部、中部、南部與東部等全台四個區域的22家醫院簽訂MoU與委託製造合約提供細胞療法，開始收治病患的醫院達14家，在衛福部核定95件免疫癌症細胞治療中，長聖占有36件（占所有核定項目的38％）、病患已收治394位病患，預估今年業績會比去年好，並有望逐季成長的趨勢。

研究顯示細胞治療可輔助傳統治療方式的不足，化療藥物因缺乏專一性，在消滅癌細胞時，也同時攻擊人體正常細胞，也導致患者免疫力下降，產生較多嚴重副作用，而細胞療法因為是使用病患本身的免疫細胞進行治療，無嚴重相關副作用，具有專一性可針對癌細胞進行攻擊。

長聖表示，該公司提供最多元細胞治療，包含樹突細胞疫苗（DC）、樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞（DC-CIK）、細胞因子誘導殺手細胞（CIK）、Gamma Delta-T（GDT）細胞與骨髓間質幹細胞（BMSC）予醫師與病患選擇，提供最新也最適當的治療方法。