遠雄遊憩休閒事業旗下的新品牌「悅樂旅店」台中店，29日正式開幕！遠雄遊憩休閒事業董事長武祥生表示，悅樂旅店因疫情影響展店腳步，隨著疫情逐漸趨緩，悅樂旅店也將加快島鏈布局，預計未來5～6年內，在全台完成展店10家，鎖定重點旅遊城市，「下一個據點會在台南」，期望能在全島提供旅客不同的住宿選擇！

遠雄遊憩休閒事業目前旗下已有花蓮遠雄海洋公園與遠雄悅來大飯店、悅樂旅店花蓮店與台中店、以及去年底開幕的高雄洲際酒店。武祥生表示，遠雄已陸續砸下5億元重金、分階段整修改裝花蓮悅來大飯店，這也是悅來大飯店20年來最大手筆的改裝計畫，有助於提升集客力與營收，預期遠雄遊憩休閒事業2022年營收看增三成、上看13億元。

武祥生表示，位於台中市中區的悅樂旅店，今年2月推出會員限定的搶先試住活動，結果吸引超過3萬人參與抽選；而自開放訂房後，4月分周末、兒童節連假預訂已近全滿，顯示國人對悅樂旅店品牌的高度期待！

值得一提的是，台中悅樂29日也首度公開由台中百年的中央書局、世界五十大酒吧Indulge及Liquid Art、英國著名音樂製作公司Musicstyling參與的三大跨界合作，除為台中悅樂公共空間量身訂做全天的時尚音樂、運用四季更迭與旅行的酸甜苦鹹設計4杯限定調酒外，旅客也能在專屬閱讀空間隨「周三讀書會」打開閱讀的想像與框架，享受融合台中在地歷史、人文風情、飲食文化、親子讀本的主題選書，從閱讀文化、限定調酒、風格音樂不同層面出發，打造台中舊城區的潮旅店。