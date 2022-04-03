ATP、WTA共站的邁阿密大師賽，波蘭20歲女將思薇雅蒂（Iga Swiatek）於女單決賽6比4、6比0擊退日本球星大坂直美，帶著冠軍獎盃準備嘉勉世界球后，不過因為手肘出現一點傷勢，決定退出在美國佛羅里達進行的WTA查爾斯頓公開賽。

因為原本澳洲籍女單世界第1巴蒂（Ashleigh Barty）上個月底宣布退休，WTA更新積分後的新一周世界排名將由思薇雅蒂成為新科世界球后，思薇雅蒂連續兩站在印地安泉大師賽、邁阿密公開賽女單奪冠，完成所謂的「陽光雙冠（Sunshine Double）」，她是職業女網史上第4位完成「陽光雙冠」的選手，前面三位分別是德國葛拉芙（Steffi Graf，1994年、1996年兩度創下）、比利時克萊絲特絲（Kim Clijsters，2005年）及白俄羅斯艾薩蘭卡（Victoria Azarenka ，2016年）。

不過連續幾站高強度對抗，也讓思薇雅蒂身體有點小狀況，讓她無奈缺席查爾斯頓公開賽，她說：「我的手臂遇到一些不是很嚴重的傷勢，我認為需要休息一下。雖然我希望可以在查爾斯頓展開紅土賽季，但很不幸地需要再多等一段時間。」查爾斯頓公開賽預計美東時間4日進入會內賽。