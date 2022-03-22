第11屆美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽22日進行14、16及18歲組賽事，14歲組單打4強和雙打決賽陣容出爐，去年分別在16、18歲組勇奪雙料冠軍的侯傑恩、林芳安，今日展開衛冕之路，雙雙旗開得勝，其中林芳安尋求「雙料4連霸」，儘管難度超高，她仍盡力以平常心面對挑戰。

OPI盃18歲組女單頭號種子林芳安目標挑戰高難度的「雙料4連霸」，單打首輪輪空，次輪賽事強碰去年16歲女單冠軍黃靖淳，林芳安面對左手持拍的強敵，費了番功夫才以6比4、6比4勝出，林芳安指出：「此役獲勝的要素就是調整接發球，並減少抽球失誤的比例。」她補充，即使抱著衛冕的想法，仍會以平常心應對，尋求最佳表現。

14歲組男單第1種子林豪鈺在8強賽面對雙打搭檔陳泓叡，以4比6、6比3、3比6落敗、無緣晉級；陳泓叡認為獲勝關鍵是「毅力」，並在贏球後更添信心，期待再創佳績。

隨後兩人在雙打4強「化敵為友」聯手出擊，單打場上正面交鋒並未影響到雙打的默契與發揮，6比1、6比0輕鬆收下決賽門票，兩人賽後笑稱：「就是正常發揮，順其自然就有好結果。」

16歲組男單排名第1的侯傑恩，在單打首輪以8比0完封對手，強勢踏出捍衛金盃的第一步，賽後侯傑恩自信表示：「拿下勝利並不意外，目標是再次贏得雙料冠軍！」侯傑恩的雙打搭檔楊凱恩以第2種子身份出擊，同樣以8比2順利戰勝對手，兩人相約在單打決賽碰頭。