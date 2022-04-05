波蘭20歲職業女網好手思薇雅蒂在印地安泉、邁阿密兩站賽事奪冠，加上澳洲球后巴蒂退休，最新一周世界排名正式從世界第2升上世界第1，成為首位波蘭籍世界球后。

盤踞世界第1超過2年的巴蒂上個月底宣布退休，才25歲的她還去參加高爾夫球賽，新任世界球后由思薇雅蒂登上，思薇雅蒂是2020年法網女單冠軍，近日更是打下17連勝，包括印地安泉、邁阿密兩站都奪冠，成為史上第4位完成「陽光雙冠」的女將，加上今年2月在卡達杜哈也高舉冠軍盃，是第一位單季帶走3座WTA千分大賽冠軍的女子選手。

「我覺得今年賽季每件事都水到渠成。」思薇雅蒂這麼說。

而在邁阿密獲得亞軍的日本球星大坂直美，打出從去年澳網封后之後最佳成績，最新世界排名將從77爬升到35；在邁阿密大師賽封王的西班牙18歲小將阿卡瑞茲，世界排名前進到第11，創下個人生涯新高，而他在邁阿密大師賽決賽的挪威對手魯德，世界排名從第8小幅上升到第7。

俄羅斯好手麥維德夫今年2月曾短暫登上世界球王寶座3周，因為在印地安泉止步32強、邁阿密前進到8強，世界排名積分還是不夠從塞爾維亞球王喬柯維奇手中要回世界第1，男單世界前2仍是喬帥與小麥。