花蓮慈濟醫院急診室迄今已有5名醫護及3名精神科患者相繼確診，不過今晚卻傳出醫院對面的花蓮縣消防局自強分隊有消防隊員確診。（羅亦晽攝）

花蓮慈濟醫院急診室迄今已有5名醫護及3名精神科患者相繼確診，不過今晚卻傳出醫院對面的花蓮縣消防局自強分隊有消防隊員確診。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮慈濟醫院急診室因曾照護一名確診新北2歲確診男童案23740而導致院內感染，迄今已有5名醫護及3名精神科患者相繼確診，不過今晚卻傳出醫院對面的花蓮縣消防局自強分隊有消防隊員確診，衛生局與消防隊對此表示，待中央流行疫情指揮中心明天統一發布。

據了解，該名隊員3天前快篩結果為陰性，不過因消防局指示每天上班前須進行篩檢，因此他今天快篩結果卻由陰轉陽，最後經PCR篩檢呈陽性確診。

由於自強分隊位在消防局一樓，加上對面又是慈濟醫院，且救護患者多送往慈院急診室，近日慈院爆發院內感染，消防局不敢大意，已在今晚緊急要求與該隊員同寢室的3人居家隔離，最近同班次的其他7人則列自主管理。並召回該分隊及消防局內勤同仁進行PCR篩檢並停止出勤，救護救災勤務由鄰近分隊支援。

記者晚間前往消防局時，內部確實正在消毒，且自強分隊似乎已暫停勤務，不過衛生局與消防局對於此事三緘其口，僅表示，待明天中央流行疫情指揮中心統一發布。