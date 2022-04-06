基隆6旬男墜田寮河 救起時無生命跡象急送醫 11:402022/04/06 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆一名男子不明原因墜落田寮河，消防人員救起時已無生命跡象，目前於醫院救治中。（基隆市消防局提供／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆一名男子不明原因墜落田寮河，消防人員救起時已無生命跡象，目前於醫院救治中。（基隆市消防局提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆一名婦人今天上午行經田寮河時，驚見一名男子漂浮在河面上，嚇得立即報警，基隆市消防局接獲通報後，派員到場搶救，消防員將人拉起時，已無生命跡象，目前於醫院救治中。 基隆市消防局上午9時57分接獲通報，位於信一路花旗銀行前，有民眾掉落田寮河，立即派遣信二、仁愛分隊出動各式消防車7輛、救生艇2艘、人員16名前往搶救。 警方初步調查，落水男子年約60多歲，身上未有證件，目前正查明其身份，並調閱周邊監視器釐清落水原因。 台61線口湖段重機撞護欄 騎士噴飛對向遭輾軀幹破碎 騎士遭逼車狂按喇叭 下車理論看傻眼：自行車被輾爆 #無生命跡象 #田寮河 #基隆市消防局 #接獲 #通報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄三民區路面大漏水 停水5小時搶修 影響1400戶 11:422022/04/04 生活 孕婦懷胎5月在龍山寺捷運站廁所突產嬰 嬰孩與生母送醫急救 17:142022/04/05 社會 南下墾丁嗨唱 遊客確診台灣祭喊卡 民眾搶快篩 04:102022/04/04 生活新聞 台9恐怖車禍！轎車撞成「凹」字卡護欄 命大駕駛骨折送醫 17:012022/04/04 社會 台灣祭確診女「反應超機警」 關鍵15分鐘築起防火牆 20:162022/04/03 生活 基隆愛心快篩實施首日 傳民眾通報陽性衛生局急送篩檢站 00:122022/04/06 生活 台中驚傳弒母慘案 思覺失調子砍死母親後反鎖房內遭逮 16:002022/04/02 社會 三峽又爆某國中有確診 全校緊急停課 12:012022/04/02 生活 累計6所國中小遠距教學 宜蘭市今大規模清消所有校園 14:372022/04/05 生活 預拌混凝土車沿路「外漏」 警找灑水車即刻救援解危機 14:132022/04/03 社會 KTV門前酒後鬧事變襲警 男警護花遭「鐵拳灌臉」掛彩 21:272022/04/05 社會 高雄暴增本土9例 4人外地旅遊確診 禁入納骨塔拜拜 14:062022/04/02 生活 騎車載寵物沒裝好 北市最高開罰1萬元罰鍰 14:082022/04/02 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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