基隆一名男子不明原因墜落田寮河，消防人員救起時已無生命跡象，目前於醫院救治中。（基隆市消防局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆一名婦人今天上午行經田寮河時，驚見一名男子漂浮在河面上，嚇得立即報警，基隆市消防局接獲通報後，派員到場搶救，消防員將人拉起時，已無生命跡象，目前於醫院救治中。

基隆市消防局上午9時57分接獲通報，位於信一路花旗銀行前，有民眾掉落田寮河，立即派遣信二、仁愛分隊出動各式消防車7輛、救生艇2艘、人員16名前往搶救。

警方初步調查，落水男子年約60多歲，身上未有證件，目前正查明其身份，並調閱周邊監視器釐清落水原因。