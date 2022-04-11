陳姓男子不想當兵，透過管道找上1名愛滋病男患者，佯裝患愛滋病，獲得免役體位，事後欲與女友結婚，卻因屢被衛生單位通知要定期回診，擔心結不了婚，向台北地檢署自首，檢方展開偵辦後，從該名愛滋病患金流發現，另有吳姓、邱姓5名役齡男子自2017年到2019年間，分別以2萬到3萬元代價向該病患，取得證明逃避兵役，涉犯《妨害兵役條例》、偽造文書等罪。由於陳男6人認罪，檢方11日給予6人緩起訴，期間1年，各須支付公庫2至3萬元。

該名愛滋病患事後因死亡，檢方另予不起訴處分，由於該名愛滋病患生前曾經多次假冒陳男等多名役男身分，到多家知名醫療院所體檢，但醫療院所卻都未發現，其中是否包庇不法，檢方另分案偵辦中。

檢方調查，陳男因不願服兵役，透過管道找上上該名愛滋病患，並將身分證與健保卡等證件交給該病患，再由該病患頂替陳男到醫療院所進行體檢，經醫療院所確認通報為HIV患者後，陳男取得「全國醫療服務卡」，陳再持此卡到各縣市指定兵役醫院複診來取得免役。

但陳男利用假冒愛滋病患者，成功逃過兵役後，因準備與相識多年的女友結婚，卻一再接獲衛生局社工師通知要回診，陳男怕被貼上愛滋病標籤，結不了婚，主動向北檢自首。

檢方循線查出協助陳男偽造HIV文件免役的愛滋病患，並從該病患帳戶金流發現，另與5名男子有金錢往來；檢方傳喚5人到案說明，5人均坦承利用此方式逃避兵役。

檢方查出，這5人各以2萬到3萬元現金交付給愛滋病患偽造HIV免役，之後又因接獲衛生局通知回診，該名病患曾向他們保證，再給他一筆錢就能夠搞定衛生單位，有人事後再匯款8000元到1萬元給該病患。案情曝光後，陳男6人已陸續去當兵。

檢方審酌陳男6人均坦承犯行，且無前科，給予緩起訴處分，期間1年，其中陳男須支付公庫2萬元，另5人各須支付公庫3萬元；至於頂冒役男的愛滋病患因去年底身亡，予不起訴處分；也另分案偵辦相關衛生所與醫療院所有無包庇逃兵。