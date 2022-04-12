台北市勞動局長陳信瑜風波不斷，日前北市議員黃郁芬才踢爆陳信瑜為北市府「請假王」以及「新聞稿外包」業務，如今又爆出以特權喬病房、財產申報不實等情形，陳信瑜提出聲明否認，媒體對我瘋狂攻擊，用2018年照片誣陷我，請病假幫友人慶生，現在卻又子虛烏有毀損名譽，根本是挾怨報復，將會對鏡傳媒及相關人員提出告訴。

爆料人截圖一則台北市立聯合醫院和平院區的LINE工作群組的訊息，內容寫道有員工發文求助，「勞動局陳信瑜請託，病患在2月25日掛復健科門診，希望3月4日前能入住復健病房。」還補充一句「明天沒住，我頭會被切掉，務必！」顯示出心裡壓力極大；被質疑濫用職權喬病房。

此外，媒體還踢爆，2014年時陳的丈夫，成立一家「異象國際公司」，專門進口以色列等國的酒類對外銷售，但設立不久就把負責人轉成他人，實際經營仍是陳夫，公司電話還使用陳信瑜擔任高雄市議員時的服務處電話，地址則是登記在陳夫擔任會長的文創協會，但2人的財產申報未有此項目。

對此，陳信瑜喊冤表示，關於喬病床是由別人轉來的服務案，有請府會聯絡人去詢問，而針對財產申報的問題，她說，自己擔任議員的財產申報，都是向監察院申報，監察院都有公告紀錄，丈夫並非企業負責人，沒有獲利未申報問題，文創協會是在我尚未擔任議員，於2004年就成立了，當時也未婚，而高市議會空間是開放民眾可以申請借用，沒有所謂的特權使用問題。