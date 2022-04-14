新華社報導，中國常駐聯合國副代表戴兵美東時間13日在安理會關於衝突中性暴力問題公開辯論會上發言，呼籲國際社會綜合施策，應對這一問題。

戴兵說，根據聯合國祕書長報告，性暴力持續被用作戰爭和恐怖主義手段，婦女和女童等弱勢群體深受其害。中方強烈譴責一切針對婦女和女童的性暴力，呼籲國際社會綜合施策予以應對。一是厚植和平根基，加大衝突預防和政治解決。二是打擊恐怖主義，消除恐怖和極端勢力對婦女的侵害。三是放大「她力量」，積極支持婦女發展與賦權。四是堅持當事國主導，支持其追責努力。

戴兵表示，在東亞地區也有一個衝突中性暴力受害者群體。二戰期間，中國、朝鮮半島、東南亞等國家和地區數十萬婦女和女童被強徵為「慰安婦」，她們經歷了慘絕人寰的性暴力，精神和肉體遭受雙重摧殘。然而令人悲憤的是，幾十年來，日本國內始終有部分勢力頑固堅持錯誤認知，試圖否認和「洗白」侵略歷史。

就在上個月，日本政府審定通過的部分教材中，再次通過文字遊戲模糊史實，試圖淡化和逃避強徵「慰安婦」的歷史罪責。中方嚴肅敦促日本正視和反省侵略歷史，以負責任態度處理強徵「慰安婦」等歷史遺留問題，還受害者和倖存者一個公道，給受侵略國家人民一個交代，不要進一步失信於亞洲鄰國和國際社會。