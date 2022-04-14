大陸婦女權益保障法修訂草案，明確學校聘用教職員等人員時，應當查詢其是否具有性侵害、性騷擾等違法犯罪記錄。

大陸十三屆全國人大常委會第三十四次會議擬於18日至20日在北京舉行，婦女權益保障法修訂草案將提交二審。

2021年12月，常委會第三十二次會議對婦女權益保障法修訂草案進行了初次審議。據澎湃新聞報導，婦女權益保障法一審稿公開徵求意見，收到了超過42萬條意見。

大陸全國人大常委會法制工作委員會今（14日）舉行記者會，對於備受關注的教育就業領域性別歧視、性騷擾等問題，婦女權益保障法修訂草案擬再作哪些完善？發言人臧鐵偉表示，2021年12月24日至2022年1月22日，法工委在中國人大網公佈婦女權益保障法修訂草案，公開徵求社會公眾的意見。共有85221位網民提出了423719條意見。此外，還收到近三百封群眾來信。

臧鐵偉表示，前述意見總括認為，修改婦女權益保障法對優化婦女發展環境、保障婦女合法權益具有重要意義。修訂草案聚焦婦女權益保障領域的突出問題，回應社會關切，具有較強的現實性。社會公眾的意見建議主要包括：完善教育、就業等各領域的男女平等製度，保障女職工在懷孕、生育期間的休息休假權益，及時發現、有效防止拐賣婦女等嚴重侵害婦女權益的違法犯罪行為等。

臧鐵偉說，「在認真研究和充分吸收社會公眾意見以及其他各方面意見的基礎上，二次審議稿進一步作了修改完善」，對於備受關注的性別歧視、性騷擾等問題，二審稿擬增加有關規定，明確用人單位不得因結婚、懷孕、產假、哺乳等情形，限製女職工晉職、晉級、評聘專業技術職稱和職務；明確學校聘用教職員工或者引入志工、社工等人員時，應當查詢其是否具有性侵害、性騷擾等違法犯罪記錄；發現有上述記錄的，不得錄用或者引入。