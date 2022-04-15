新華社報導，為貫徹落實中共總書記習近平指示，自15日起，中國共產黨第二十次全國代表大會（二十大）相關工作網路徵求意見，正式啟動。

報導表示，此次網路徵求意見的內容主要包括8個方面：關於堅持和加強中共的全面領導、推進全面從嚴治黨；關於把握新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高品質發展；關於全面深化改革開放；關於積極發展全過程人民民主；關於推進全面依法治國；關於建設社會主義文化強國；關於保障和改善民生；關於加強生態文明建設。

根據安排，對蒐集的意見建議，有關部門將進行匯總整理和分析研究，為中共的二十大相關工作提供參考。

報導稱，中共十九屆六中全會決定，中共二十大於2022年下半年在北京召開。開展中共二十大相關工作網路徵求意見，彰顯以習近平為核心的中共中央發揚民主、集思廣益的優良作風，是中共堅持以人民為中心、尊重人民主體地位、走好群眾路線的重要體現，是發揮中國特色社會主義制度優勢、推進全過程人民民主的生動實踐，是適應互聯網時代新要求、推進國家治理體系和治理能力現代化的有益探索。

據悉，此次網路徵求意見的時間為4月15日至5月16日。在此期間，民眾可通過《人民日報》社、新華社、中央廣播電視總台所屬官網、新聞用戶端以及「學習強國」學習平台開設的專欄提出意見建議。