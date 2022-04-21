北市警內湖分局大湖派出所，日前接獲台新銀行東湖分行來電通報，指一名洪姓婦人遇上自稱投顧專員的陌生女網友加Line，並聲稱可提供內線消息、提高賺錢機率，並至指定網路註冊，繳交26萬元會費到指定帳戶，即可馬上獲利，疑似遭到詐騙，請警方到場協助。

大湖派出所巡佐林明輝及員警蕭政湘到場了解後，發現該名陌生女網友指定的銀行帳戶已遭警方列為警示帳戶，員警隨即上網搜尋相關詐騙案例提供給洪女瞭解，洪女才恍然大悟，發現自己遭遇詐騙集團詐騙，所幸銀行機警通報，即時攔阻自己被騙。

警方表示，現在詐騙態樣多，詐騙金額從數萬元到數百萬元不等。詐團大多先廣發「推薦飆股」簡訊或其他方式，邀被害人入群組，再以標榜高獲利、零風險或有內線消息等話術誆騙被害人；隨後誘騙被害人進入假網站，等到被害人加碼匯款，就馬上封鎖投資帳號。提醒非合法投資管道的投資，因無任何監督、管理措施，可能充滿高風險與看得到、拿不到的高報酬假象。