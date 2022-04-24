警方調閱監視器，發現2人並肩步行，並沒有所謂搶奪情事。（警方提供）

為了2萬塊吃上誣告罪官司，值得嗎？新北市新莊警方，前（22）日晚間10時許，接獲1名馬姓女子報案，指稱遭不明男子搶走現金20萬，但經過警方追查，發現是該名女子與網友見面，對方承諾會給她2萬塊，但最後卻推拖不付錢，女子因此謊報遭搶，最後被警方依誣告罪嫌送辦。

警方表示，當天晚間一名女子報案，聲稱在新莊中平路遭穿著西裝的不明男子搶走皮包，裡面有現金20萬元。警方獲報後，旋即成立專案小組，但調閱監視器後卻發現，馬女當時與該名著西裝男子一同行走，且手上並無所稱皮包等物品，亦無搶奪之情事。

警方察覺異樣後，持續追問馬女，最後她才坦承與西裝男子為網友，對方約她見面吃飯，並承諾會給她2萬元，但是見面後對方卻推拖不肯付錢，雙方一同步行至新莊中和街口時，突然拔腿奔跑離去，她才會報案稱遭到搶奪，想請警方幫忙，但因馬女謊報刑案，警方依誣告現行犯將她逮捕偵辦。