專家指出，雖然俄軍收縮戰線，將兵力集中於東部和南部戰線，但後勤能量和步兵戰力不足的問題不僅未獲解決，甚至已進一步惡化，導致裝甲部隊即使有辦法突破烏克蘭軍方的防線，也沒有能力維持進攻和包圍網，烏東大戰的結果可能「從開打的第一天就已注定」。

美國國防與軍事專家艾克塞（David Axe）22日於《富比世》（Forbes）表示，在全面入侵受挫後，俄羅斯3月下旬開始將部隊撤離烏克蘭北部，把兵力集中至東部和南部戰線，似乎有意突破至頓巴斯（Donbas）西部，藉此包圍該區域內的數萬烏克蘭部隊。

艾克塞指出，俄軍若不發動進攻，其控制頓巴斯和烏克蘭南部的目標便無法達成；但矛盾的是，若俄軍成功突破烏軍防線，則反而可能導致其軍事行動最終面臨失敗。

艾克塞認為，雖然俄軍已將攻勢範圍限縮至烏克蘭東部和南部，但其後勤能量與步兵戰力不足的問題並未獲得解決，且兩者皆已在先前的作戰中有所消耗；就算俄軍能靠重火力和裝甲部隊突破烏軍防線，不僅後勤單位無力協助其長距離推進，也缺乏步兵來保護戰車部隊與攻勢的側翼。

而若要完全包圍頓巴斯，俄軍還需要在該地區西部構築長達100英里（約161公里）的堅固防線；但烏克蘭不僅已動員大量後備兵力，更擁有對補給和防禦有利的內線優勢。連曾擔任烏東親俄民兵指揮官的俄羅斯聯邦安全局（FSB）前上校葛金（Igor Girkin），都已公開表達對新攻勢的悲觀態度，認為俄軍沒有足夠的兵力達成任務。