隨著網路社群時代正式來臨，「網紅」及「社群小編」成為男性及女性青年勞工排名前五名夢幻職業中共同的選擇。中臺科技大學資管系特別邀請新民高中共同辦理「網紅經濟分享座談會」，邀集資管、資訊、電商相關科系老師齊聚一堂，從疫情下的線上課程到網紅經濟應用主題，希望能夠攜手開創因應網紅經濟崛起的課程，協助年輕學子快速掌握網路時代下企業與消費者溝通的關鍵知識與技能，順利躋身夢幻職業。

由於網路普及、新媒體和自媒體興起以及新興科技快速更新換代，使青年人在許多相關領域具有相對優勢並引領發展方向。(圖/中臺科大提供)

由於網路普及、新媒體和自媒體興起以及新興科技快速更新換代，使青年人在許多相關領域具有相對優勢並引領發展方向，因此，中臺科大資管系積極投入製作網路節目，由系上老師帶領學生從影片腳本企劃、拍攝剪輯，過程中透過學生獨特的觀點及視角，逐漸發展出專屬資管系的三大主題，分別為（1）中臺資管系實習業者探索、（2）影響力行銷人物專訪、（3）高中職特色教師與特色課程。

中臺科大資管系特別辦理一場「網紅經濟分享座談會」，不藏私地分享該系影片製作、社群經營、網紅經濟……等經驗。(圖/中臺科大提供)

此外，因應疫情下許多高中職與大學教學與招生必須變更為線上方式，對於平日習慣實體授課的教師而言，化身為線上課程之社群媒體達人有其困難度，基於此，中臺科大資管系特別辦理一場「網紅經濟分享座談會」，不藏私地分享該系影片製作、社群經營、網紅經濟……等經驗，深入高中職協助教師因應網路時代需求，掌握社群媒體經營的竅門並轉化成課程傳遞給學生，共同攜手打造青少年網路競爭力。

社群媒體的文字經營與影像品質對其行銷效果之良窳有很大的影響，因此，如何準備新聞資料？如何尋找伯樂承接代言取得收入？如何建立具吸引力的IG、Facebook、與部落格？這些都與多媒體製作息息相關。中臺科大資管系羅亦斯主任表示，資管系課程內涵及未來發展極為廣泛，並非單純局限於程式設計。尤其是現在社群媒體的興起，課程設計採按部就班，引導學生進入該領域，不論是想當社群媒體的內容製作者，或是走到幕前當網紅，都必須知道社群在不同的粉絲數下，要採用不同的策略與方法。所以，善用社群媒體也是現代資訊素養的要素之一。

中臺科大資管系目前積極推動有薪實習，鎖定國內知名實習業者（例如：長榮、福容、WESTIN及星巴克……等），媒合學生就近選擇住家附近業者實習，此一實習作法深獲學生喜愛、家長肯定，未來將會持續推動，簽訂更多適合學生的實習產業及業者，讓學生快速接軌職場，提升就業競爭力。