台灣高等教育普及，大學錄取率幾乎百分之百，但選擇科系也是門大學問，更攸關畢業後的工作出路。網友好奇，「你的小孩大學報什麼系，你會打斷他的腿」，網友熱烈討論，點出兩大科系，其中一個「選它人生就毀了」。

原PO在批踢踢發問，他稱土木板有一堆前輩貼文，「如果小孩念土木系，一定打斷他的腿」，他好奇除了土木系，還有什麼系如果小孩想選，會有被打斷腿的風險？

網友直指中文系、生命科學系，「中文系除了繼續念，真的死路一條」、「中文系出路很窄，不是做研究就是教書」、「選文組我就打斷他的腿」、「生科（生命科學）唯一正解，選它人生毀滅」、「土木確實不好混，而且畢業後的薪水不高」。

也有網友認為應讓孩子自由選擇，父母不該干預太多，「小孩喜歡什麼就念什麼」、「小孩的未來不是你的期望」、「我會給建議，選哪一系他自己決定」、「只要不犯法、餓不死、不要拖累父母，我都OK」。