疫情升溫造成教育現場亂象百出，過去也有大學生發起連署，希望教育部讓大專院校自行評估遠距教學規範。不過有男網友引述香港衛生署資料指出，40歲以下、打完兩劑疫苗者的染疫死亡率是0%，不懂疫苗覆蓋率超過九成的大學生到底在怕什麼，掀起網友討論。

一名男網友在PTT八卦板發文指出，根據香港衞生署公布的最新資料顯示，40歲以下、打完兩劑疫苗的人，染疫死亡率是0%，而台灣大學生的疫苗覆蓋率超過九成，且幾乎都打完2劑甚至3劑疫苗，「結果學校有1、2個學生確診，大家就嚇得要死，紛紛要求遠距教學」，讓他相當不解。

他表示，年輕人打完2劑、3劑疫苗後根本就無敵了，更直言，歐美國家的大學生都沒在怕病毒，照樣上課、打球，「為什麼台灣的大學生們還是怕得要死？這麼抗拒實體上課？」

對此，有網友表示，「大學生想窩在家幹嘛，只要唸過大學的都懂」、「遠距上課有多爽，我看你完全不懂」、「他們不是怕，是為了要遠距上課」、「台灣人只會想到要放假」、「能在家耍廢，誰想去學校」。

也有網友反駁，「會問這問題，應該是不知道被匡列有多麻煩」、「不是怕中標，是怕甚麼時候政策又轉彎搞到自己」、「自己沒事就不會傳染給家人嗎」、「你沒家人不代表大家沒有」、「不怕病毒，怕的是確診後身邊的人全部被連座，連座的管制比病毒本身更可怕」、「是不想被關十天吧，又不能留在有室友的宿舍」、「這麼主觀的事情當然每人感受會不同」。