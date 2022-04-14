雲科大校長楊能舒（右）派出該校的機器人「雲寶」一起聆聽副總統賴清德（左）演講。（周麗蘭攝）

副總統賴清德今（14日）下午到雲林科技大學以「和你一起談未來」為題演講，他表示，無論想成為怎麼樣的超級巨星，各行各業的成功都是全心全力的投入；現在的年輕人對於未來有各式各樣的困惑，他觀察到3個原因。

賴清德帶著禮物到雲科大演講並有獎徵答，他說，在某大學演講時曾以對未來的願望做民調，想要「躺平」的同學似乎比想要在各個領域有表現的比例還多。他以相同問題詢問在場雲科大學生，有幾個學生舉手想要「躺平」，一名男學生發言，想要不愁吃穿就好。

賴清德說，他觀察到現在年輕人對未來困惑、沒信心，可能出於3個原因，第一，競爭變激烈了，競爭來自全球；第二，選擇變多了，以前爸媽的想法老師的指導很重要，而且沒有網路訊息；第三，必須自己選擇、決定。

他表示，「當世界變大，而你必須決定」，面對不可知的未來會困惑，但台灣經過過去十幾年的努力，年輕人是很有機會的。

他認為，台灣的年輕人有環保概念、民主概念、有同情心等特點，「任何政黨有辦法贏年輕人的心，才能贏得民意的付託，國家的方向是你們決定的，台灣的年輕人是很棒的，要有這樣的信心。」

賴清德說，影響2030年的因素有新冠疫情、氣候變遷、工業4.0、地緣政治，他勉勵年輕人成為一隻「老鷹」（EAGLE）以因應變化，EAGLE是5項素養的縮寫， 環保愛護地球、智慧新科技、國際觀、跨域學習、競爭優勢。

賴清德說，加強競爭優勢的方法就是選擇你愛的、配合專長、全心投入，1萬個小時理論也是他的座右銘，1萬個小時的練習成就一個天才。