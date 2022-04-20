洪慈庸今天陪同第四選區市議員參選人廖芝晏，前往后里市場拜票，希后里鄉親支持在地的年輕人。（廖芝晏服務處提供）

前立委洪慈庸20日特回到家鄉后里區，陪同第四選區市議員參選人廖芝晏，於后里三豐路＆甲后路口拜票，吸引許多民眾搖下車窗喊「加油」；隨後到后里市場拜票，希望后里的鄉親支持在地年輕人，讓廖芝晏可順利通過民進黨內初選。廖芝晏並邀請洪慈庸擔任競選顧問，未來如能順利當選將延續洪慈庸的相關政見。

洪慈庸說，女性參政有其艱困處，特別是擁有家庭後，青春勇敢是她2016年初次參政的口號，她將口號送給廖芝晏；因芝晏才33歲，已身為3個孩子的媽媽，勇敢的站出來，爭取服務鄉親的機會，期許廖芝晏未來能夠傳承她的特質，服務豐原、后里的鄉親。

廖芝晏表示，她宣布參選議員以來，許多朋友告訴她，后里、豐原正處於新舊更替的關鍵時刻，迫切希望不論是推動社會住宅、吸引人才移入或是改善育兒環境都能做得更好；她如當選會落實政見「后里宜居科技城」、「豐原樂活觀光城」，讓來后里、豐原就業的人才願意定居下來。

洪慈庸指出，我第一次參選的總部就是芝晏幫忙簽約，總是在幕後默默付出，近10年來台中的選舉都能找到芝晏的身影，從總統競選總部、輔選林佳龍市長及多位立委；對政治服務工作相當上手，另外她勤學不倦正在中興大學國務所進修，如果芝晏能當選絕對能立即上手。

洪慈庸強調，她希望能把服務及民主的火炬交給三寶媽媽廖芝晏，讓民主接力，世代交棒，期待芝晏帶來豐原、后里的新氣象；懇請大家支持廖芝晏，讓有能力想做事的年輕人，能夠有機會為社會奉獻，為民發聲。