類火車客運路線。(公路總局提供)

五一勞動節台鐵確定全部停開！台鐵工會為抵制未經協商的《台鐵公司條例》，發起「五一勞動節不加班」，交通部今（21）日宣布替代方案，其中西部主要以高鐵、國道客運、公路客運、捷運和市區公車為主，東部則以公路客運和「類火車」客運為主，預估台北到台東約需7小時。

台鐵局長杜微證實五一表定列車全部停駛，台鐵運能缺口35.8萬人，城際運輸以高鐵和國道客運為主；區域運輸用捷運、市區公車、公路客運及類火車客運；部分小站區間由台鐵提供九人座接駁或租賃車。

「類火車」亦即客運沿著鐵路沿線跑，停靠站也都接近火車站，共有10條路線，其中西部4條（三義-后里-豐原、新烏日-成功-彰化、後壁-善化、善化-台南），東部3條（花蓮-玉里-台東、花蓮-玉里、玉里-台東），南迴3條（高雄-台東、新左營-台東、新左營-潮州-台東）。類火車需在台鐵站內刷電子票證或使用現金，票價比照區間車或區間快車。

公路總局局長陳文瑞表示，「類火車」分區間車及直達車，首班、末班車及班表盡量參考台鐵，以花東線為例，花蓮-玉里-台東早上6點就有首班車，花蓮-玉里收班時間是凌晨12點半。花蓮到台東預估4小時。

交通部次長陳彥伯表示，這次花蓮到台東「類火車」盡量開直達車，預估台北到台東國道客運加上「類火車」約需7小時 。

此次五一預估西部國道因台鐵不開所受運量影響僅增加1％，但東部沒有高鐵，影響約4至5％，因此五一當天高公局封閉國五石碇石碇及坪林南向入口因應，希望讓出台北到花東的路廊給客運，另外蘇花改會啟用大客車行駛路肩，確保台北到花蓮旅行時間，公路總局也會協調當地警察機關交通疏運。