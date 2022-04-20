高市身心障礙者人數有14萬餘人，根據義大醫院研究，6歲前是搶救發展遲緩兒避免成為身心障礙者的黃金時光，高市身心障礙團體聯合總會理事長黃國良發現，許多經濟弱勢家庭父母因忙於賺錢而疏忽照顧遲緩兒，演變成後來身心障礙者，因此發起全國首創給500元鼓勵弱勢媽媽到總會上免費課程，讓媽媽們學會照顧遲緩兒，降低未來身心障礙人口數。

黃國良在與志工訪談時得知，台灣許多經濟弱勢家庭的發展遲緩兒，父母因忙於賺錢，在遲緩兒每天從早療中心返家後，仍無法陪伴孩子複習中心課程，導致一些遲緩兒愈來愈自閉，錯過6歲前黃金補救時間，因而終身成為身心智障者，於是興起搶救遲緩兒的念頭，開創全國首例免費為弱勢遲緩兒的媽媽授課，並贈送禮券或現金500元，鼓勵弱勢媽媽學會教育遲緩兒，幫助他們成為一名正常發展的孩子。

黃國良說，課程6月初將在高市身心障礙團體聯合總會展開，日前已截止報名，有12名弱勢媽媽報名參加，屆時採每周上課一次，由語言治療師及職能治療師和老手媽媽授課，讓弱勢媽媽學習教養遲緩兒及協助孩子生活自理等技能，每上3小時課程者，總會將贈送500元禮券，若遲緩兒有顯著進步，2個月後就發放現金鼓勵弱勢媽媽，希望透過家庭一同來搶救遲緩兒。

黃國良強調，發展遲緩兒若不即時在6歲前黃金時光介入有效輔導，未來在6到17歲時，遲緩兒問題仍然存在，不僅會成為個人或家庭的困境，部份遲緩兒更可能成為身心障礙者，可見早期有效陪伴與教育介入弱勢媽媽之育成，是何等重要！