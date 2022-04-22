2歲男童事件讓人不捨，國民黨新北市議員蔡明堂22日質詢時出，三重一名11歲女童21日發燒後採檢確診，但就醫過程來回3間醫院未即時獲得醫療協助，更被索8000元救護車資。新北市衛生局表示，就醫過程有積極協助，目前女童已安排居家照護。

蔡明堂說，女童21日凌晨突然發燒，媽媽送到台北馬偕急診後返家，凌晨5時接到醫院通知PCR陽性，由於早上孩子又發高燒，媽媽只好載女童到聯合醫院三重院區，事後轉診到台北中興醫院，但中興醫院以未接到通報為由無法收治，要求女童返家，同時索取相關車資。

蔡明堂表示，事後衛生局有來關切，但女童家裡還有70歲阿公行動不便，全家人完全暴露在高風險中，要求市府盡速處理。

新北市衛生局表示，當天媽媽帶著女童到聯醫三重院區時，醫院有協助處理2小時，也有給藥，因有發燒，市府協助轉診到有兒童病床的台北中興醫院，但PCR資料尚未上傳，醫院沒資料才拒收，後續才有相關車資問題。

衛生局表示，目前女童已退燒，採取居家照護，衛生局本安排專案篩檢，但家屬表示將自行快篩。