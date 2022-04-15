台中市市長盧秀燕聲勢高，綠營會派出誰應戰成政壇焦點。港媒爆，民進黨秘書長林錫耀本想早點處理台中市長人選，但因民進黨新潮流、正國會、英系三方互不相讓，派系鬥爭相當激烈，且總統蔡英文正在隔離中，故目前只能先放慢腳步；泛新系的立委何欣純10日突發文稱「當仁不讓，有您的支持」，更引發外界揣測。

香港媒體《中評社》今日（15）評論表示，民進黨台中市長之戰，目前呈現「人選爆棚」的狀態，包括正國會龍頭林佳龍、新潮流的蔡其昌、泛新系的何欣純都是熱門人選；而前市長林佳龍表態不選後，轉而支持子弟兵、台中市交通局前局長王義川，何也靠向英系爭取支持，讓台中形成正國會、新潮流、英系「三國相爭」局面。

評論表示，綠營地方擔心內戰將徒增內耗，也怕茶壺風暴擴大，希望依據民調高低，以相對客觀的方式尋求共識，而蔡其昌為其中民調表現最佳者，呼聲相對高。

評論指出，地方綠營人士9日曾召集所有台中黨公職舉辦「團結餐會」，並邀請與蔡其昌同屬新潮流的副總統賴清德到場，「拱昌」意味濃厚。但餐會隔日，何欣純卻在臉書發文表示「當仁不讓，有您的支持」，掀起綠營波瀾，也顯示派系內鬥猛烈。值得注意的是，林錫耀13日被問到台中市長提名進度時，回應「正在處理中」，並表示本想快一點處理，但蔡英文正在隔離，所以會「慢一點」，這段話不僅引發聯想，更凸顯綠營內部所面臨的難處。