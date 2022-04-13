國民黨台北市議員羅智強欲參選桃園市長，遭黨主席朱立倫勸退，引爆藍營紛爭。國民黨中常委游家富指出，羅無法順利參選的主因是，地方派系認為桃園有贏面，堅持扶植屬意人選，黨中央被派系操作故排擠羅；而地方派系認為南部勝算低願退下來，這也是黨中央一直要羅選高雄的原因。

游家富今日（13）接受香港媒體《中評社》訪問表示，羅智強選桃園市長所引爆的紛爭，這是地方派系把持既得利益、排外的典型，因此若由地方派系把持選務，就會陷入派系人馬的安排及利益糾葛，會讓整體操盤出現盲點，反而錯失好的人才，這點在羅身上充分體現。

游家富直言，從二大跡象可見黨中央被派系指揮，第一，黨中央對外宣稱羅智強民調「很弱」，卻不願公開民調數據以昭公信，顯然有問題；第二，國民黨在台南市長原先也有屬意人選，但謝龍介無預警宣布參選，攪亂地方派系布局，若地方派系強勢謝也許也沒機會參選，但台南市艱困選區，地方派系認為希望小、不必硬爭，才願拱手讓人。

不僅如此，游家富分析，朱立倫之前一直要羅智強「去高雄走走」，如今整個脈絡對照起來，可見派系在年底選舉仍然以自身利益為出發點，而非以國民黨勝選為出發點，而黨中央任由地方派系介入選務，對年底選舉他個人並不樂觀。