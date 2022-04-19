國民黨秘書長黃健庭今接受網路節目專訪時，針對黨主席朱立倫是否還想挑戰2024總統大位，黃健庭說，根據自己過去6個月的近身觀察，朱立倫完完全全沒有考慮；至於新北市長侯友宜若在年底順利連任，如果想在2024選總統該如何起身，黃則說，會想辦法幫助他，並透露前高雄市長韓國瑜也在提名委員會內。

對於朱立倫是否考慮選2024？黃健庭指出，根據他過去6個月的近身觀察，朱立倫完完全全沒在想2024，因為若有私心，相信很多決策做出來是不一樣的，他也親自問過朱，朱只說，「把國民黨撐住，就是我們兩個的目標，不必去想。」

黃健庭舉例，台南市長人選議題中，他大可以推自己的「小舅子」高思博，而不是謝龍介，從很多地方都看的出來，甚至有些決策做出來必須挨罵，他也堅持下去，若是為了未來的總統選舉，他才不會想得罪這麼多人。

針對朱立倫年底地方大選目標搶下3都、16縣市」，黃健庭表示，這目標不是為了個人，而是希望國民黨更好，爭取到大家認同，成為監督的重要力量，甚至在未來要能夠把國家帶回正軌，就是最大目標。

至於若侯友宜要連任市長，碰上2024該怎麼起身？黃健庭表示，講這些還言之過早，現階段就是要先把2022打好，如果到了2024，侯友宜還是最有勝選機會的人，大家就會想辦法來幫助他。

黃健庭指出，國民黨內部選戰操盤分工內，國民黨架構為最上層是主席召集提名委員會，底下有幾位副主席、還有前高雄市長韓國瑜、前副秘書長李乾龍等人。

黃健庭透露，韓國瑜也在提名委員會裡面，先前找過趙少康但他婉拒，所以並不是主席的小圈圈，而在整個委員會底下，會進行實際面徵詢、地方討論等，就是由他召集的選戰策略會報，傅崐萁委員也是成員之一，而成員們都是擔任過縣市長或是六都議長的人。