新北市疫苗不足，新北市長侯友宜說，新北市疫苗施打量是全國最多，大概已打到900萬劑，還要很多的疫苗來支持，感謝中央即時撥補，也盼萬一不夠，中央能夠給予支持，讓新北不要有缺疫苗的狀況出現。

另中央公布果菜市場管制加嚴，人員都要打三劑疫苗，侯友宜說，中央有些政策剛頒下來，地方一定會去遵循，防疫是一條心，雖然中央沒有直接跟地方溝通，但是只要中央頒布下來，防疫還是一條心，大家都同心齊力把這個部分做好。