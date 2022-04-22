新北疫苗不足 侯友宜：盼及時補足 12:032022/04/22 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫苗不足 侯友宜：盼及時補足。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市疫苗不足，新北市長侯友宜說，新北市疫苗施打量是全國最多，大概已打到900萬劑，還要很多的疫苗來支持，感謝中央即時撥補，也盼萬一不夠，中央能夠給予支持，讓新北不要有缺疫苗的狀況出現。 另中央公布果菜市場管制加嚴，人員都要打三劑疫苗，侯友宜說，中央有些政策剛頒下來，地方一定會去遵循，防疫是一條心，雖然中央沒有直接跟地方溝通，但是只要中央頒布下來，防疫還是一條心，大家都同心齊力把這個部分做好。 學童打莫德納 台中市不催打 柯文哲：死亡曲線 2星期才會出現 #侯友宜 #下來 #一條心 #中央 #防疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 居家隔離書大爆單 疫調全面簡化 04:102022/04/21 生活新聞 新北率先全國居家照護 侯友宜：醫療量能不受衝擊 12:482022/04/21 生活 北市開第一槍 宣布國高中下周免到校 11:192022/04/22 生活 自求多福新指南 04:102022/04/21 時論廣場 防疫險 近一周賣破46萬張 04:102022/04/22 財經要聞 班班有冷氣 高市加碼吹5個月 04:102022/04/22 地方新聞 《金融》疫情升溫 防疫保單上周狂賣逾46萬張 08:432022/04/22 財經 防疫紓困條例延長1年 立院逕付二讀 11:352022/04/22 政治 《金融》防疫險之亂 富邦產：4月20日前已繳費保戶權益不變 10:582022/04/22 財經 新北重災區居隔達2萬多人 侯友宜：目前看絕對不會減少 16:202022/04/21 生活 疫調範圍縮小但負擔未減輕 新北市府：市長在意有無到位 16:022022/04/21 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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