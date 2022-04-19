朱立倫（左）為張麗善（右）呼口號打氣。（周麗蘭攝）

朱立倫與雲林縣的小組長等黨員合影。（周麗蘭攝）

國民黨主席朱立倫今（19日）到雲林縣黨部出席小組長訓練會議表示，看電視大家會以為民進黨多厲害，從49台一路罵把國民黨罵到底，他簡單問台北市、新北市、桃園市、雲林縣、彰化縣、嘉義市的候選人在哪裡？這就是他們用認知作戰，讓大家覺得國民黨很亂，都不知道候選人在哪裡，國民黨有14個現任縣市長，只要一步一腳印做好縣政，會獲得最後勝利。

朱立倫說，大家會以為民進黨多厲害，所有電視台都包起來了，差不多是這樣，從49台一路罵國民黨罵到底，大家說媒體被他們掌握，還用國家政府的預算國營事業的錢養網軍罵國民黨。

他表示，憑良心講國民黨也有些不團結，也有做不好的地方，自己也要檢討，但是民進黨會透過各種方式擴大說國民黨多差有多差，多麼不團結，都是如出一轍。

「年底的選舉照民進黨的說法，國民黨都嘸免一啊（玩）」，朱立倫說，大家有堅定的信心堅強的意志，民進黨說多強多強，提名都很好，他簡單問一個問題讓大家想，台北市、新北市、桃園市候選人是誰有聽到嗎？他們的雲林縣長候選人是誰？國民黨是張麗善！民進黨的彰化縣長、嘉義市長候選人在哪裡？他們也不知道。

朱立倫說，這就是民進黨用認知作戰，讓大家覺得國民黨很亂，都不知道候選人在哪裡，國民黨現有14位現任縣市長，年底的選舉只要把縣政府的縣政做好，一步一腳印，會獲得最後勝利，國民黨團結一致，大家要認真的聯繫。

他也呼籲，黨員之間加Line、加群組，互相傳遞訊息，要認真聯繫。