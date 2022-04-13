印度神童阿南德（Abhigya Anand）曾預言，全球在3月至4月間會發生巨大災難，其中4月13日更將發生撼動全球的大事。此說法讓不少人「剉等結果」，然截至目前都未有異狀，引發國內大批網友熱議；由於印度神童過去曾針對俄烏戰爭與全球政經局勢發出預言，讓不少人忍不住吐槽「印度神童跌落神壇了」。

印度神童日前特別點出3月16日、4月4日、4月13日三個時間點，是今年的災難「關鍵日期」。起初不少人覺得阿南德預言失準，但3月16日深夜，日本福島海域就發生了規模7.3的大地震，最大震度6級；4月4日隔天開始，全台本土個案首度突破200例，接著本土確診個案連續創新高。

針對4月13日會發生什麼事，印度神童曾表示，由於4月將出現火星與土星相合的特殊星相，是不好的兆頭，會讓原先存在的危機再度擴大，4月13日這天將會發生撼動全球的大事。

今日已是4月13日，大批網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與PTT論壇留言：「4月13日到了啊！然後呢？有什麼事？」「今天有怎樣嗎？印度神童跌落神壇啦」、「坐等有啥災難，怪力亂神笑死人了」、「日子已經到了，我還是好好的啊」、「連俄烏戰爭都預言不準，還想來預言台灣！靜待神童被打臉」。

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