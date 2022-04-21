台大近日舉辦「十合一大選」，包括學生會長、學生代表、性平委員、各科院會長等都包括在這次選舉中，但其中性平委員的選舉公報流出後，候選人的各種離譜政見、經歷讓網友看到傻眼，有人自述自己國中進過性平會，要在草皮設立性專區，還有人提出制裁台女、訂閱色情網站等政見，引發熱議。

台大學生性平會選舉公報流出，不少人看到候選人政見傻眼。(圖／台大雲端硬碟)

有候選人喊出「一拳一個自助餐，制裁台女、終結噁男」口號。(圖／台大雲端硬碟)

台大選舉公報近日更新，有網友依照指示前往雲端硬碟瀏覽候選人資料，看到性平會委員選舉卻不敢置信。10個候選人中，僅有6個提出正常意見，剩下4人，有人要在草皮上設置合法性行為專區，還自承自己國中進過性平會，有人則打出「一拳一個自助餐，制裁台女、終結噁男」口號。

另外2人，其中一人喊男性權利受打壓，為此要挺身而出「捨我其誰」；最後一人先是男扮女裝，然後稱自己是絕對性平實踐者，打球時不管對方男女，一律幹拐，接著提出政見要推動「情慾自主」，將經費拿去訂閱成人網站，更稱為了性平，女性要過半，因此60%經費要訂閱女主播，其餘則要訂閱同志。

一名候選人男扮女裝，稱自己有客家人+原住民血統，還是個媽寶，小時後被媽媽打過，是性平實踐者，打球時不管對方男女，一律幹拐。(圖／台大雲端硬碟)

公報被轉載至論壇後，不少網友嘖嘖稱奇，直呼自己到底看了什麼：「對不起我看到笑了」、「台大越來越多奇葩了」、「5號說自己客家人+原住民，buff上好上滿耶」、「另類法律系之光」、「太政確了」、「如果進台大送Onlyfans我一定努力考XD」、「先別笑，5號真有可能上」、「男女都不偏，很好啊」。