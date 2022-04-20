校園疫情連環爆，台灣大學上周才傳出4名農化系學生確診，昨天（19日）再傳台大男生宿舍有確診，隨後校方宣布新增11例個案，創下台大單日最多人確診紀錄，讓台大學生怕爆，直呼「太多了吧」、「哇我以為是累積」。

台大19日宣布新增11例確診。（翻攝自台大網站）

台大昨天上午傳出台大宿舍有學生確診，全棟宿舍消毒，通知宿舍一般接觸者勿到校上課，改線上教學，建議勿外出用餐。有台大學生在Dcard發文，指出台大防疫小組宣布19日新增11例確診個案，讓原PO驚嚇「我還以為台大很少人確診，今天瘋狂乾咳，好抖」。

該文也起台大生熱議，紛紛留言：「太多了吧」、「新台灣模式」、「一天就11例？」，還有人說，「與台北市的確診人數/人口比較，台大學生的確診率是台北市確診率的約2.5倍」。

對於19日新增11例確診，台大表示，有關台大教職員工及學生若有確診情形，校方不會特別公佈個別確診案例，一切以指揮中心發布訊息為主，校方會依防疫規定配合進行疫調，並針對受影響場域清消。