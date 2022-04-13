教育部昨天發布新防疫停課標準，只要全校三分之一以上班級確診，或全校達十班以上確診，才達到全校停課標準，對此，台中市長盧秀燕13日表示，中央停課指引引起社會不同討論，市府持較中立、開放的立場，將諮詢大家意見後再做決策。

針對校園防疫停課標準，盧秀燕今日在防疫記者會指出，中央公布的防疫停課標準，引起社會不同討論，家長、老師、學生、學校行政單位及社會大眾都有不同看法，今天一早即有很多家長向她反應不同意見，也有家長感到疑慮害怕。

盧秀燕說，尤其12歲以下國小學童沒有打疫苗，12至18歲學生只能打兩劑疫苗，整體孩子的疫苗保護力比起成人相對較弱，因此對於放寬的措施感到擔心。

「目前台中市為六都確診人數最少」，盧秀燕指出，目前台中市雖然已有幾校停課，但還有一些時間與社會對話討論，市府持較中立、開放的立場，她已指示教育局今天上午邀集家長、教師及校長等團體開會，聆聽大家意見，很多議員也有不同看法，市府將諮詢大家意見後再決策。