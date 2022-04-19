立委何欣純主動出擊，也被視為向民進黨主席蔡英文展現基層實力。（盧金足攝）

民進黨台中市黨部主委李天生表示，黨中央四月下旬即會進行徵詢，預計五月上旬民進黨台中市長人選會出爐。（盧金足攝）

立委何欣純19日大張旗鼓宣布爭取台中市長徵召提名，獲很多議員與支持者到場支持。（盧金足攝）

立法院副院長蔡其昌一直是民進黨下屆台中市長熱門人選，但立委何欣純19日大張旗鼓宣布爭取台中市長徵召提名，表示還有熱心支持者要發起「一人一信到總統府」，對此，蔡其昌表示，不用這麼大動作的開記者會，增加蔡主席困擾，何欣純透露，民進黨中央昨日已連繫要來台中市針對市長人選進行徵詢，她與王義川都是六年級生，該換六年級生的來選。

民進黨台中市黨部主委李天生表示，黨中央四月下旬即會進行徵詢，預計五月上旬民進黨台中市長人選會出爐。

李天生出席是力挺何欣純？他表示身為主委支持會贏的人，今天沒有穿制服就是代表個人支持何欣純。

是否獲林佳龍力挺？何欣純未正面回答，但強調，她有一一拜訪請益，她與王義川都是六年級生，「該換六年級生的來選」。

何欣純在這波民進黨市議員登記參選展現超強「母雞」的影響力，以母雞帶小雞跨黨派力挺市議員參選人，還強調自己要當「姊姊市長」和「媽媽市長」盧秀燕，可能出現女力相爭局面。

何欣純主動出擊，也被視為向民進黨主席蔡英文展現基層實力，地方焦慮「母雞」人選 的一直很希望趕快決定市長人選，她直言，「這一隻母雞要趕快決定，那才不會讓我們很多是議員小雞們惶惶不安」。

「知道整體作戰策略，整體要如何向前衝」，何欣純說，今天的記者會也是讓小英主席趕快決定徵召人選。