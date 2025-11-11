民眾黨主席黃國昌因8月30日「司法改革 公民走讀」活動，遭檢方指涉違反《集會遊行法》、《刑法》強制罪、妨害公務等罪，北檢10日第二度約談黃到案釐清案情，黃國昌直呼很扯，建議賴清德回去複習一下兩公約。但親綠律師林智群質疑，兩公約針對死刑犯，黃是死刑犯嗎？小草女神劉芩妤打臉指出，兩公約還保障集會權利，前總統蔡英文曾簽「人權永久保固書」，結果民進黨把公民權踐踏得更徹底。

民眾黨主席黃國昌8月30日在台北舉辦「司法改革，公民走讀」活動，期間因涉嫌率眾衝撞警方，引爆激烈推擠衝突，導致8名官警掛彩受傷，警方蒐證後，認定黃國昌涉嫌非法集會、對中正一分局督察組長陳育健勒頸及破壞阻材等多項罪名，日前對他寄發通知書，要求他到案說明，但因為黃國昌沒有前往，警方依規定函送地檢署偵辦，北檢檢察官10月20日下午約談黃國昌，11月10日再度傳訊。

林智群發文質疑：兩公約主要是針對死刑犯，黃國昌是死刑犯嗎？現在藍白是國會多數，如果覺得集會遊行法有問題，違反兩公約，為什麼不廢掉？認為法律有問題，還不提案廢掉，不就是你黃國昌立委失職？

「是律師還是綠師？好好律師不當，搶當綠師？連查資料的能力都沒有？」劉芩妤發文打臉指出：兩公約根本不只針對死刑犯！《公民與政治權利國際公約》第21條明確寫著：和平集會之權利，應予確認，不得限制此種權利之行使。

劉芩妤質疑，結果民進黨政府天天在打壓人民集會自由！再幫綠師複習一下2008年蔡英文允諾的話：「我以民進黨主席的身份允諾，無論在朝在野，將全力終止行政濫權、國家暴力，並改善台灣人權，如言論自由、集會結社自由等日趨惡化之環境。」結果呢？十七年過去了，國家暴力加劇，民進黨不但沒落實兩公約，還把公民權利踐踏得更徹底。她將蔡英文簽「人權永久保固書」的畫面放在留言區。

劉芩妤痛批，嘴上喊人權，實際行動是違法壓民，這樣的執政黨，有臉講民主自由？

網友表示「想想檢調誰養的？一堆貪污仔都交保輕放，綠師有去關心？」、「別太在意那個綠師啦，他搞笑翻車不是一天兩天的事了，不然怎麼有敗訴王的稱號」、「看他下面留言真的沒救了，一堆法盲」、「看起來要考律師，智商好像也不需要很高，那為什麼苗考不上」。