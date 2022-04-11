社群平台公布的畫面，一幕幕揭露了俄軍的暴行幾近「不是人」的等級，手段越來越無法無天，除了殘暴的分屍、割舌，人格也產生「性偏差」的扭曲。一名烏克蘭軍官透露，俄軍對於女性竟是大小通吃，甚至連懷孕女子也不放過，近期流出一段影片，俄士兵自拍如何強暴女嬰的激戰過程引起眾人公憤，據悉他目前已被當局逮捕到案。

《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，烏克蘭高級軍官維爾庫爾(Oleksandr Vilkul)表示，烏克蘭女性正面臨威脅，越來越多恐怖故事在當地發生。南部濱臨黑海的刻松市（Kherson）村莊傳出，一名身懷六甲的16歲少女和另一名78歲阿嬤接連遭到俄士兵殘忍的性虐待，據悉這是俄烏戰爭最新一起性侵事件。維爾庫爾低落說道:「得知消息的那一刻，我心都涼了…」俄羅斯接近野獸般的手段讓外界看了心碎滿地。

除此之外，近期社交平台還流出一段露骨的自拍畫面引起譁然，一名俄羅斯士兵比奇科夫(Alexei Bychkov)竟把自己性侵小女嬰的過程全部錄下，開頭說完「激烈影片」四個字之後，便開始用各種異物侵入小嬰兒的體內，一下舔、一下輕撫，來來回回好幾次，似乎對自己相當滿意，最後甚至在鏡頭前比出「勝利」手勢。還不只這樣，他將錄下的影片分享給同袍，炫耀自己的「戰績」，讓所有網友直接灌爆留言區痛批:「這個畜生!!」、「我看不下去了…」、「心跳漏了好幾拍…」、「野蠻人沒資格活著!」