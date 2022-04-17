烏克蘭危機及其發展對台灣問題的影響是多方面的，而且在某些方面的影響可能會是重大且深遠的。從以美國為首的西方來看，烏克蘭危機爆發之初，台灣馬上成為西方社會和政府輿論的一個熱點，說明西方從政府到民間，都看到了烏克蘭在美俄之間的困境與台灣在中美之間的困境很類似，大家都擔心「今日烏克蘭，明日台灣」。但後來，西方學界和政界關於烏克蘭和台灣的對比討論，都強調台灣在很多方面與烏克蘭不同，不僅台灣對於美國的戰略價值更重要，而且美國對於台灣的承諾有法律保障，暗示美國在台灣面臨類似的危機時，應該會採取更大力度支持台灣，甚至可能直接出兵，而不是像對烏克蘭這樣只進行間接武力支持。

美國戰略界和軍方一直傾向於把中俄看作同一類型的對手，只是因為中國的實力遠大於俄羅斯，才把中國作為主要對手。從美國和西方的觀點來看，中國在烏克蘭危機中的表現仍然延續其「反美挺俄」的立場，所以會更加認定中俄屬於同一陣營，不可對中國存在幻想，包括不可對中國在處理台灣問題上存在幻想。這種想法將會推動美國進一步聯合其盟友和夥伴，針對台灣問題做更全面的準備和預案。

所以，台灣問題將得到美國和西方從政府到民間更多的關注，其在美國遏制中國的戰略中的地位將進一步上升，中國在台灣問題上將面臨來自美國和西方更大的壓力。美國不但會繼續通過傳統的軍售、互訪、挺台法案、國際輿論等方式來介入台灣問題，而且會以各種新方式推動台灣問題國際化，以增加將來中國解決台灣問題時的政治、經濟、軍事和國際輿論等成本。

對於台灣而言，美國和北約未出兵保護烏克蘭，讓台灣人減少了對將來美國出兵保護台灣的幻想，但同時也增加了自立自強自衛的決心。俄羅斯在烏克蘭的軍事行動未如各界預料的順利，以及美國和西方對俄羅斯的大力制裁，都進一步增加了台灣人自強護台的決心，這種決心甚至在某種程度上超越了藍綠分歧。所以可以預見，台灣未來會在軍事領域增加投入，包括增加和美國及其亞太盟友的軍事交流與合作，這也回應了美國一直對台灣在自衛方面決心不夠的指責。台灣將緊緊跟隨美國來推動台灣問題國際化，以獲得更多國際支持和保護。

對於中國來說，歷史上美國和西方對自己的制裁，以及當前他們對俄羅斯的制裁，都讓中國更加清醒地認識到，只要將來中國試圖「武統」或「逼統」，肯定會面臨類似的制裁。如何調整經貿和雙向投資結構，以在面臨制裁時能夠盡量減少自己的損失、增加制裁方的成本，會成為不得不慎重考慮的戰略性問題。這會增加中國解決台灣問題的戰略耐心，並繼續集中精力來發展自己的各種實力。為此，中國會更加努力改善與外界的關係，甚至包括與美國及西方的關係，以改善有助於自己繼續發展的外部環境。另一方面，中國會繼續針對美台聯手進行堅決鬥爭，包括實施更多軍事壓力和制裁等，但會努力避免涉台衝突外溢到其他領域。（作者為新加坡國立大學東亞研究所研究員）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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