中國商務部今天（4月14日）召開例行新聞發佈會，有媒體提問：新冠疫情暴發以來，在華外企越來越難請高技術人員和高管來華工作。現在面臨上海等地區的集中隔離現象以及更多不確定性，更多員工準備離開中國。這增加了在華企業運營難處。對此，中國商務部新聞發言人束珏婷承諾，將幫助疫情重點地區的外資企業協調解決復工復產等問題。

束珏婷指出，近期，大陸國內疫情呈現點多、面廣、頻發的特點，對內外資企業的生產經營活動造成了一定影響。對此，中國政府高度重視，在外貿外資協調機制下，設立重點外資項目工作專班，中國商務部會同有關部門和地方積極採取措施幫助企業解決可能面臨的困難和問題，特別是幫助疫情重點地區的外資企業，協調解決復工復產、人員入境、物流運輸等方面的具體問題。經過各方的共同努力，一些企業反映的困難陸續得以緩解。

束珏婷表示，下一步，商務部將繼續密切關注疫情態勢，進一步發揮重點外資項目工作專班作用，與相關部門和地方一道，針對外資企業反映的新情況新問題，快速響應，及時協調解決，幫助企業實現穩定有序經營。