指揮官陳時中前天自曝，輝瑞/BNT兒童疫苗洽購過程已經來來往往2個多月，由於牽涉與輝瑞、BNT及上海復星的四方談判，合約實在不容易談，昨(19日)改口稱已到最後階段，但未透露採購數量。對此，有網友認為「你的話還能信嗎？說不定過兩天又卡關了」、「急了？怕沒選票了」。

根據《中國時報》今(20日)報導，陳時中昨改口稱「合約已進入最後階段，等細節弄清楚之後應該可以簽約」，但未透露採購數量。他表示，大家基本上同意合約簡化，還有一些文字問題需要做最後修訂。外界好奇合約簡化是否代表談判從「四方」縮減為「三方」？陳回的很隱諱，「相關合約關係人簡化也是一個目標，因為越多人一起談，困難度就越高，如果可以個別解決就相對單純，速度會加快」。

對此有網友超過百名網友在《Yahoo新聞》相關報導底下留言，有人就說「想知道昨天說的小問題是什麼？今天就解決了？」「BNT兒童疫苗解決也是應該的，絕不給掌聲」、「超前部署的笑話？」「"應"很快，表示還不確定 辦事效率真是"高"」、「那就是還沒簽到約」、「推一把動一下」。

另外，指揮中心昨深夜再發布新聞稿指出，防疫是唯一考量，去年第4季就積極洽談採購輝瑞兒童疫苗，駁斥外界批評「疫情升溫才要買疫苗」的說法。