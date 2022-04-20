1名女網友在《靠北婆婆2.0》發文，日前她和公公因為教育孩子的問題鬧不和，她和老公2人協商另外找房子住，但因為最近疫情嚴峻，原PO不知道是要先搬家還是要顧及小孩的健康及安全，繼續與公婆同住，網友們強烈建議：「搬出去！」、「1家4口比較容易防疫吧」、「保持距離，關係則長久」。

原PO在臉書粉專《靠北婆婆2.0》發文，她和公婆同住，日前因為公公教育孩子理念不合而鬧得不愉快，擔心會再有類似事情發生，造成家庭不和睦，便與老公協商是否要搬出去住，但考量最近疫情嚴峻，原PO發文詢問大家：「該為了小孩的健康安全，延緩搬家嗎？」

貼文一出引起網友熱議：「就是顧及小孩心裡的健康，避免日後又爭吵，有機會搬出去就搬出去吧，保持距離，關係則長久」、「疫情間，搬家小心一點還是Ok的，戴好口罩，搬家的東西放箱子，擔心的話，東西到新家再噴一下酒精消毒」、「建議是距離是美感，而且一家四口人口簡單，比６個人還要容易防疫吧」。

不少網友建議原PO搬出去是最好的選擇：「沒有搬出去，問題就會一直存在，有能力還是搬出去會比較好」、「搬出去！老公有那份心解決這問題，總比公公在那邊干涉好！更何況如果公公的衛生習慣很差，是不是搬出去來的還比較安全呢」。