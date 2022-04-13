花蓮幫派份子韶姓男子獄中申請奔喪，獄方以疫情為由改以視訊，駁回返家奔喪聲請，詎料引起幫眾18歲劉、黃2男不滿，伺機報仇。得知花蓮自強外役監獄周姓戒護科長駕車經市區，2人駕車尾隨故意追撞，分持球棒「給你死」！花蓮地檢署拘提2人到案，全案偵查終結，檢方斥2人挑釁司法、無視法紀，依殺人未遂罪起訴，將2人從重求處8年徒刑。檢方懷疑仍有幕後教唆者，深入查辦中。

今年2月15日，花蓮自強外役監獄戒護科周姓科長在市區開車時遭人從後方追撞，被2男持鋁棒及辣椒水攻擊，左手骨折，緊急送醫救治，警方逮捕2人，調查有幫派背景，起初認只是單純行車糾紛，不過，移送檢方查辦時，檢方認為案情恐非單純，拘提2人，並向花蓮地院聲請羈押禁見至今。

主任檢察官林俊廷表示，劉、黃2男剛滿18歲，少年時即混跡花蓮邱男主持的「金虎佛堂」組織，該組織包括邱男、劉的哥哥、邵男分別涉及金虎佛堂殺人等案，分別判處重刑並入獄服刑，邱男仍遭拘提中。

幫眾邵男入自強外役監服刑，因親人去世，於今年2月提出返家奔喪，自強外役監戒護科科長，依疫情期間暫停返家探視駁回，改以視訊方式進行，不料引起劉、黃不滿，為邵男出面尋仇。

今年2月15日，36歲周姓戒護科長駕車載一家人外出闔家歡餐廳用餐，劉、黃尾隨行經花蓮市德安一街，發生車輛追撞的意外，2人分持球棒、辣椒水攻擊周男，把周打到左手骨裂後就直接逃離現場。周男妻小在車上飽受驚嚇也遭辣椒水波及，驚嚇不已，在施暴者離開後才抱著強褓中的孩子下車哭喊尋求路人的幫助。2人卻辯稱行車糾紛。

檢方表示，被告劉、黃在花蓮地區參與「金虎佛堂」屢為暴力犯罪，無視公權力存在，僅為在監友人尋仇，便在公眾往來之道路上，藉口行車糾紛，持凶器意圖殺害服務於司法機關公務員，犯後態度欠佳，挑釁司法、無視法紀。有關本件幕後教唆者，檢方已鎖定對象，另行分案追緝偵查。