「卡神」楊蕙如被控指揮網軍在「關西機場事件」侮辱外交部大阪辦事處，間接導致時任大阪處長蘇啟誠輕生，台灣高等法院今年2月依侮辱公務員判刑楊女5月，可易科罰金定讞。台北地檢署日前通知楊女到案執行，楊女18日到北檢執行科繳清罰金15萬多元。

2018年的「燕子颱風」侵襲日本，關西國際機場淹大水，旅客受困，網路出現質疑我大阪辦事處協助輸運國籍旅客不利的言論，網路霸凌間接導致時任大阪處長蘇啟誠輕生，引發日本與台灣社會關注。

台北地檢署追查發現，男子蔡福明在2018年9月6日使用idcc帳號在 PTT發文，批大阪處在關西機場事件「爛到該死」，是「一群垃圾的老油條」、「黨國餘孽」等。檢方也查出，楊蕙如在LINE群組「高雄組」，指示網軍「推高調」，她與蔡男遭起訴侮辱公署罪。

台北地院依侮辱公署罪將楊、蔡各判刑6月，2人不服提上訴，因該罪廢除，高院審酌2人隨意以文章為辱罵，對公務員依法執行職務之尊嚴有所戕害，實在不應該，改依共同犯侮辱公務員執行之職務罪，各判處楊、蔡2人各有期徒刑5月，可易科罰金15萬元確定。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980